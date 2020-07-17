Детройт, США, , 11:34 — REGNUM Экстрадиция в Германию бывшего топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта, осуждённого в США за участие в «дизельном скандале», одобрена судом Детройта. Об этом сообщает издание Detroit News.

Ранее о выдаче попросил сам Шмидт, желающий отбыть остаток тюремного срока на родине. Заседание суда проходило в режиме онлайн, просьбу заключённого удовлетворили.

Заседание проходило на фоне дела топ-менеджера Audi Акселя Айзера, которого задержали в июне в Хорватии из-за возможной причастности к «дизельному скандалу». Германия, отмечает издание, намерена выдать Айзера США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США Шмидт был приговорён к семи годам тюрьмы. «Дизельный скандал» вокруг Volkswagen разразился в 2015 году и был связан с занижением показателей выбросов дизельных автомобилей.

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