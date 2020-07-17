Владимир, , 11:23 — REGNUM Во Владимирской области детские летние лагеря откроют не ранее третьего этапа возобновления деятельности предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году.

Для организации летнего отдыха и занятости детей в 2020 году в региональном бюджете предусмотрено 474,7 млн рублей, в том числе на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных и малообеспеченных семей — 169,25 млн рублей. Ещё 21 млн рублей предусмотрен дополнительно на подготовку 21 муниципальной загородной оздоровительной организации к началу летнего периода.

Во Владимирской области готовятся к работе в новых условиях 248 лагерей из 389, запланированных к работе, в том числе пять загородных оздоровительных организаций, 236 лагерей с дневным пребыванием детей и семь лагерей труда и отдыха. Группы и отряды будут в них запомнены только на 50%, детям каждый день будут измерять температуру, персонал сдаст анализы на антитела к коронавирусу и в течение смены не будет покидать территорию лагеря.

В регионе проживают около пяти тысяч детей, находящихся в социально опасном положении. С заявлениями на предоставление бесплатных путёвок обратились 3,4 тысячи человек. Принимать их готовы лагеря трёх районов: Александровского (лагеря «Рекорд» и «Солнечный»), Меленковского («Солнечная поляна») и Юрьев-Польского («Лесная сказка»). По предварительным данным, с июля по август возможна организация 50 реабилитационных групп с охватом 530 несовершеннолетних (из них 378 — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 152 — дети-инвалиды).