Улан-Удэ, , 11:19 — REGNUM В Бурятии отменили третий сезон летней оздоровительной кампании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение было принято региональным оперативным штабом в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

«С учётом той ситуации, которая сегодня складывается по коронавирусной инфекции в целом по стране, и в частности в нашей республике, а мы её характеризуем как нестабильную, принято решение не открывать в этом сезоне детские лагеря», — отметила замглавы управления Ропотребнадзора по республике Елена Кузьмина.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов сообщил, что республиканские учреждения освоили новые форматы работы по обеспечению занятости детей. Так, в этом направлении работают 74 учреждения дополнительного образования в дистанционном формате.

Они ежедневно проводят для детей различные учебные занятия, конкурсы и мастер-классы. На проведение занятий в онлайн-режиме перешли также спортивные школы. Всего подобными мероприятиями охвачено более 70 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики планировали начало оздоровительного сезона на 1 июля. Однако позже открытие детских лагерей перенесли на месяц, подчеркнув, что в конце июля этот вопрос вновь будет обсуждаться с учётом эпидситуации.

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