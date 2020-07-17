Пенза, , 11:27 — REGNUM В Пензенской области по данным на 17 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 5919 человек. За сутки выявили еще 36 положительных тестов на COVID-19, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5244 человека, скончались 70 пациентов, за сутки еще один человек. Очередной жертвой коронавируса стала 59-летняя женщина, имевшая несколько сопутствующих заболеваний. Информацию о новом смертельном случае разместила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 16 июля число умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией составляло 69 человек. За сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19.

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