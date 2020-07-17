Найроби, , 11:24 — REGNUM Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве объявил, что общее число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 11 673 после того, как еще у 421 человека подтвердилось заражение вирусом. Об этом передает Citizen TV со ссылкой на заявление Кагве во время выступления в округе Накуру в честь запуска станции первой медицинской помощи.

Кагве заявил, что за последние 24 часа было проведено 3895 тестов, а общее число проведенных в стране тестов достигло 230 096.

Он также заявил, что 512 пациентов выздоровели от COVID-19, находясь на домашнем лечении в течение последних 24 часов, в то время как еще 58 были выписаны из различных медицинских учреждений.

Таким образом, общее число выздоровевших в настоящее время составляет 3638 человек. Однако еще восемь пациентов скончались от COVID-19, в результате чего общее число случаев с летальным исходом достигло 217.

Кагве сообщил, что в настоящее время во всех 42 из 47 округов зарегистрировали случаи заражения коронавирусом, Найроби по-прежнему лидирует с 6491 случаем заражения, за которым следуют Момбаса (1783) и Киамбу (640).

Он повторил призыв правительства к личной ответственности граждан, сказав: «главные виновники того, что люди не носят масок, — это мужчины, средняя женщина в стране носит маску».