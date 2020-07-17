Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM В Ленинградской области сократилось число стационаров, принимающих пациентов с COVID-19. К ранее прекратившим прием четырем больницам присоединились еще два медучреждения. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, ранее из-за сокращения числа зараженных коронавирусной инфекцией перестали принимать соответствующих пациентов Кингисеппская, Рощинская, Тосненская и Бокситогорская больницы.

«Сегодня к ним присоединились Тихвинская и Сиверская. Таким образом, уже шесть перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров вернулись в медицинскую систему региона для оказания многопрофильной помощи», — отметили в пресс-службе.