Смоленск, , 11:18 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Смоленской области, данные на утро 17 июля опубликовал федеральный оперативный штаб.

За сутки в регионе зарегистрирована одна смерть пациента с положительным тестом на коронавирус. 61 человек за последние сутки выписан в связи с выздоровлением после коронавируса.

С 28 марта в Смоленской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5306 человек, в том числе 3241 пациент выписан, 84 человека скончались.