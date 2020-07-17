Пермь, , 11:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 июля, подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение получают 34 пациента. На дому под меднаблюдением находятся 64 человека. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 числится 26 мужчин, 60 женщин и 12 детей.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 2,1%, а коэффициент распространения — 1,3 (на 16 июля — 1,2).

С начала пандемии в регионе выявлено 4 803 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 3 790 пациентов. Скончался 181 человек с COVID-19.

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