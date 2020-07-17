Ижевск, , 11:18 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 17 июля подтверждено 40 новых случаев заряжения коронавирусом. Общее число выявленных в регионе заражений достигло 2006 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

В числе новых носителей вируса — 25 жителей Ижевска, четверо — жителей Можги, по трое — Глазова и Балезинского района, двое — Глазовского района, по одному — Алнашского, Игринского и Кезского районов.

Полностью выздоровели 1420 жителей республики, то есть более 70,78% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние сутки выписаны 15 человек. 35 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, до 16 июля в республике провели 164 209 исследований на коронавирус, за предыдущие сутки было проведено 2150 исследований.