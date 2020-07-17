Панама, , 11:17 — REGNUM За минувшие 24 часа в Панаме было выявлено более 1,1 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

По данным министерства, за последние сутки в стране было выявлено 1130 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 50 373.

Также сообщается, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов в Панаме составляет 1 тысячу.

При этом указывается, что на данный момент в стране 25 842 человека вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что коронавирус дополнительно был выявлен у десяти вернувшихся из Афганистана грузинских военнослужащих.