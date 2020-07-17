Магас, , 11:14 — REGNUM В Ингушетии доведено до суда уголовное дело в отношении экс-сотрудника полиции, которого обвиняют в распространении сведений о частной жизни местной жительницы без её согласия, после чего она была убита.

Как установлено следствием, 6 февраля 2020 года 33-летний сотрудник ППС оказался в квартире, где проводилось задержание преступника, находившегося в федеральном розыске. При этом сам полицейский не являлся членом оперативной следственной группы и проник в помещение незаконно, используя служебное положение.

Находясь в квартире, подозреваемый сделал видеосъемку на телефон, на кадрах которой была запечатлена 34-летняя женщина. В тот же день это видео он опубликовал на странице в соцсети. Эти кадры увидел близкий родственник женщины и убил её.

Так, незаконные действия полицейского привели к трагедии. Сам он был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело и уволили из МВД.