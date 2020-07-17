Севастополь, , 11:13 — REGNUM Ни одного нового носителя коронавируса не выявлено в Севастополе за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города 17 июля.

«По состоянию на утро 17 июля не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. После выздоровления выписано ещё шесть человек», — уточнили в пресс-службе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения в городе за весь период пандемии осталось прежним — 285 человек, 224 человека выздоровели. Пятеро скончались. В больницах города продолжают лечение 47 пациентов с положительными тестами на коронавирус. Ещё 259 пациентов остаются в двух больницах Севастополя под наблюдением врачей.