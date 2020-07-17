Махачкала, , 11:16 — REGNUM Три новых смерти пациентов с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано в Дагестане. Общее число случаев летального исхода в республике к 10:30 17 июля достигло 422, сообщил федеральный оперативный штаб.

В июле в Дагестане умерли уже 42 человека, заразившиеся коронавирусом нового типа. Случаи смерти с начала месяца фиксируются в республике практически ежедневно — не было их лишь 14 июля.

Всего в семи регионах Северного Кавказа с начала пандемии, по официальным данным, скончались 798 человек c COVID-19. На Дагестан приходится почти 53% от общего числа смертей. Второе место в округе по этому показателю занимает Ставропольский край (126).