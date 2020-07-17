Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено ещё пять летальных исходов среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 июля.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались две женщины в возрасте 73 и 84 лет, а также трое мужчин в возрасте от 62 до 69 лет. Все пациенты страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и рядом других паталогий.

Общее число умерших пациентов с COVID-19 в Ростовской области достигло 178 человек.

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