Пермь, , 11:09 — REGNUM В Пермском крае пройден пик жары. Влияние холодного фронта в регионе должны ощутить уже 17 июля, сообщает гидрометцентр.

На территории края 17 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами, градом и усилением порывов ветра до 20 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит до +33°С.

Несмотря на прохождение фронта и смену воздушной массы, в выходные (18−19 июля) будет тепло, облачно и дождливо, но осадки будут носить кратковременный характер. Ночная температура опустится до +13−18°С, дневная температура составит +25−30°С.

С 20 июля погодные условия будут в пределах нормы. Дневные температуры составят не выше +25°С.

Напомним, в Пермском крае с 13 июля властвовала аномальная жара. В течение трех дней (14−16 июля) в регионе установлены температурные рекорды.

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