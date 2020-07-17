Кострома, , 11:08 — REGNUM По официальным данным за сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 20 человек, 14 жителей региона выздоровели. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 1922 заражённых, из них вылечены врачами 1282 человека. Под наблюдением специалистов в больницах региона находятся 65 пациентов, более 500 инфицированных отправлены на домашнее лечение. Новых летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано.

Наряду с этим костромской депздрав не смог объяснить рост смертности в регионе в апреле и июне 2020 года на 15,2% и 16,5%. Информация о 700 рабочих, тайно завезённых в регион для обсервации, равно как и сведения о медиках, заражённых за время пандемии на рабочих местах, властями не озвучена.