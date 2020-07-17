Улан-Удэ, , 11:08 — REGNUM В Бурятии зарегистрировано рекордное число выпускников, которые по итогам первого этапа сдачи ЕГЭ набрали 100 баллов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, высшую оценку по литературе и информатике получили 13 человек.

24 участника экзамена по литературе набрали свыше 90 баллов. Столько же набрали 11 выпускников на ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникативным технологиям, а также по географии.

«В итоговых испытаниях по информатике и информационно-коммуникативным технологиям приняли участие 695 человек, географии — 109, литературе — 278», — отметили в правительстве.

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