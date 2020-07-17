Элиста, , 11:07 — REGNUM 31 новый случай заражения коронавирусом подтвержден в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 17 июля.

За сутки зарегистрирована смерть двух пациентов с подтверждённым заражением. 21 пациент с ранее подтверждёнными положительными тестами на коронавирус выписан с выздоровлением. 27 пациентов находятся в больницах республики в тяжёлом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии с конца марта подтверждено 2346 случаев заражения коронавирусом, 1377 человек выздоровели. Скончались 32 пациента с COVID-19.