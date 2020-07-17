Красноярск, , 11:07 — REGNUM По состоянию на 17 июля в Красноярском крае выявлено 11 149 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 129 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.

Вылечились ещё 373 человека. Общее число выздоровевших — 8083.

За сутки в Красноярском крае скончались пять пациентов с коронавирусом. Общее число умерших выросло до 256 человек.

За всё время в Красноярском крае провели 519 041 тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения зарегистрированы во всех территориях края.

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