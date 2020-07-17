Казань, , 11:07 — REGNUM В Татарии по состоянию на 17 июля заражены новой коронавирусной инфекцией 5157 человек, за сутки положительный тест получил еще 31 пациент, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4073 человека, за сутки — 32 пациента. Скончались 27 человек, штаб сообщил ещё об одном летальном случае. Это 59-летний житель Казани, смерть которого наступила 15 июля.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы шесть пациентов, 25 — лечатся на дому. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 50 лет — 12 человек. Из общего числа новых инфицированных 12 человек — жители Казани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, три медицинских работника Васильевской районной больницы в Зеленодольском районе Татарии инфицированы коронавирусом. На самоизоляцию перевели 54 сотрудника лечебного учреждения, у которых COVID-19 не подтвердился.

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