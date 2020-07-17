Ростов-на-Дону, , 11:06 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 97 носителей коронавирусной инфекции. Общее число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону достигло 11 тыс. 214 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 июля.

Так, положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили жители 23 муниципальных образований Ростовской области. Так, например, в областном центре выявлено ещё 42 носителя инфекции, в Батайске — семь, в Волгодонском районе — шесть.

Возраст большинства новых носителей SARS-CoV-2 — от 46 до 65 лет (43,3% новых случаев).

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