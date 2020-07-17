Уфа, , 11:04 — REGNUM У 70% пациентов с COVID-19 в Башкирии, которым перелили «антиковидную» плазму, улучшилось состояние здоровья. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на онлайн-совещании в формате «Здравчас» в республиканском правительстве. В настоящий момент в республике сделали 650 переливаний такой плазмы крови пациентам с COVID-19, и в 70% случаев было зафиксировано улучшение состояния больных.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил республиканскому министерству здравоохранения провести анализ процесса сдачи плазмы граждан, которые переболели COVID-19. И в случае, если окажется, что действительно есть от этого польза, правительство готово рассмотреть механизмы финансового стимулирования доноров такой плазмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в мае 2020 года в Башкирии начали заготавливать плазму крови граждан, которые перенесли инфицирование коронавирусной инфекцией. По словам специалистов, эта кровь содержит много антител для эффективной борьбы с инфекцией. Плазму переливают тяжелобольным пациентам. Таким образом, у них появляется шанс на выздоровление. В Башкирии установили специальные денежные выплаты донорам такой крови.

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