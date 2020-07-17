Тула, , 11:00 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Тульской области, сообщили в оперативном штабе региона 17 июля. Новые случаи зарегистрированы в Туле и девяти районах области.

Также за сутки выписаны с выздоровлением 39 жителей региона, у которых ранее было подтверждено заражение.

Всего в Тульской области с 19 марта подтверждено 7796 случаев заражения коронавирусом, 6355 пациентов выздоровели. Скончались 175 человек, в том числе четверо — за последние сутки.