Тула, , 10:55 — REGNUM Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 17 июля. Причиной смерти во всех случаях названа пневмония.

«Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Дубны, Киреевска и Узловского района в возрасте от 45 до 82 лет», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Тульской области за период пандемии скончались уже 175 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число заразившихся достигло 7796 человек.