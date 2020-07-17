Магас, , 10:55 — REGNUM К началу туристического сезона в Ингушетии могут открыться новые маршруты. Гостям из России и из-за рубежа будут интересны туры в горные районы республики, где есть множество уникальных памятников истории и архитектуры, считают в центре культуры, спорта и туризма Магаса.

Среди них в том числе средневековый башенный комплекс «Эгикал», древний христианский храм «Тхаба-ерды», башни-близнецы Вовнушки. Своей красотой удивят гостей Ингушетии Ассинское и Цейломское ущелье, где можно попробовать воду из уникального источника, богатого ионизированным серебром.

Помимо красот природы и исторических мест, туристам предложат гастрономические экскурсии, в ходе которых в высокогорных селах их накормят национальными блюдами ингушской кухни, пишет ТАСС. По словам специалиста центра культуры, спорта и туризма Магаса, к прогулкам в горах будут допускаться лишь люди с крепким здоровьем, без противопоказаний, так как горы требуют ответственного отношения.