Москва, , 10:55 — REGNUM На территории России за последние 24 часа было выявлено 6406 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 759 203.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 186 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 12 123.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились 539 373 человека, 7681 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что примерно 271,7 тысячи граждан на данный момент остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

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