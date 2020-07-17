Закаменск, Бурятия, , 10:54 — REGNUM В Бурятии изготовлена 41-метровая статуя божества Арьяа Баала. Сооружение массой «в десятки тонн» планируют установить в селе Санага Закаменского района на склоне горы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для перевозки монумент разделят на 35 частей. 16 июля на место установки прибыла первая часть статуи. Для перевозки всех его частей создатели проделают 10 рейсов. Как отмечается, грузовой «Урал» с тралом предоставило Закаменское управление лесного хозяйства.

«Вот и наступил день начала переезда божества Арья Баала. Ламы читают молитвы, телевидение снимает происходящее», — говорится на странице благотворительного фонда «Нэгэдэл».

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