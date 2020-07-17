Ульяновск, , 10:51 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено 103 новых случая заражения SARS-CoV-2, также зарегистрировано три новых летальных исхода. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 17 июля (10:30 мск), в Ульяновской области с начала пандемии выявлено 7596 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 103.

Выздоровели 4835 пациентов с COVID-19, из них 114 — за последние сутки. Продолжают лечение 2702 пациента с коронавирусом.

За сутки также зарегистрировано три летальных исхода, всего с начала пандемии в Ульяновской области 59 человек.

Отметим, что 16 июля в министерстве здравоохранения Ульяновской области состоялось заседание комиссии по вопросам модернизации деятельности организаций социальной сферы. В том числе был поднят вопрос о реорганизации Старосахчинской участковой больницы путем присоединения к Новомалыклинской районной больнице.

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