Тверь, , 10:50 — REGNUM 28 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе.

69 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением — в регионе сохраняется тенденция превышения суточного числа выздоровевших над числом новых заразившихся. В то же время в регионе за сутки подтверждена смерть четырёх пациентов с COVID-19.

Всего в Тверской области с 17 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены 4211 человек, 3689 выздоровели, 111 пациентов умерли.