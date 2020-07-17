Красноярск, , 10:50 — REGNUM Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заявил о том, что регион готовится к возможной второй волне коронавируса.

Видеокомментарий Немика опубликован 17 июля на странице регионального оперштаба в соцсети «ВКонтакте».

"Мы планируем, что в августе-сентябре первая волна коронавируса и пиковая заболеваемость в крае уйдёт на спад», — отметил министр.

По его словам, сейчас идёт подготовка к возможной второй волне, которая ожидается «осенью-зимой»:

"Как правило, с октября-ноября, когда грипп пойдёт и так далее. И там будет тоже сезонная циркуляция уже коронавирусной инфекции. Сама эпидемия по прогнозам первичным будет длиться 300 дней. Началась она у нас в марте, соответственно, закончится где-то в феврале».

По поводу интенсивности второй волны даются разные прогнозы, подчеркнул Немик, добавив, что всё зависит от наличия популяционного иммунитета.

«Сейчас мы изучаем популяционный иммунитет, если популяционный иммунитет будет чуть больше, чем 20−25%, то вторая волна будет менее интенсивной», — резюмировал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июля в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 11 020 человек.

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