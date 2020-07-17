Москва, , 10:55 — REGNUM В настоящее время в московской больнице поселка Коммунарка, где лечат заболевших COVID-19, проходит лечение 305 пациентов. Это следует из данных инфографики, обнародованных 17 июля главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, согласно этим данным, за последние 24 часа в больницу в Коммунарке поступило 22 пациента и ещё 30 были выписаны оттуда по выздоровлению.

При этом также сообщается, что за это же время в медучреждении было зафиксировано три летальных исхода.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 186 человек.