Чебоксары, , 10:45 — REGNUM В Чувашии подтверждены десятки новых случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 17 июля (10:30 мск), в Чувашии официально выявлено 6110 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 55.

Выздоровели 3307 пациентов с COVID-19, из них 27 — за последние сутки. Продолжают лечение 2755 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего в Чувашии с начала пандемии скончались 48 человек.

Отметим, что 16 июля в Чувашии под председательством министра здравоохранения Владимира Степанова состоялось заседание республиканской санитарно-эпидемиологической комиссии. В том числе был поднят вопрос об открытии 13 пляжей при условии получения санитарно-эпидемиологического заключения, обустройства малыми архитектурными формами и обработке от клещей.