Краснодар, , 10:44 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе. В числе заразившихся двое детей.

«В Краснодаре выявлено 28 пациентов, в Сочи — 9, в Армавире — 8. По пять заразившихся в Туапсинском и Новокубанском районах, два — в Успенском. По одному в Анапе, Новороссийске и Геленджике, а также в Каневском, Крымском, Кавказском, Белореченском, Тихорецком и Брюховецком районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего на территории края за период с 12 марта положительные тесты на коронавирус подтвердились у 7045 человек, 6002 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались 93 человека. К аппаратам ИВЛ на данный момент в стационарах региона подключены 18 больных COVID-19, два пациента находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.