Ташкент, , 10:42 — REGNUM Более 2 тыс. граждан Узбекистана, которые застряли на российско-казахстанской границе, доставят домой на трех поездах, сообщили в пресс-службе «Узбекистанских железных дорог».

Отмечается, что два поезда отбывают со станции Кинель и один поезд — со станции Бузулук. Все стоянки пассажирских поездов на пути следования будут техническими. По прибытии пассажиров разместят на двухнедельный карантин.

Стоимость билетов для граждан Узбекистана на поезд Бузлук — Ташкент составила 1,2 млн сумов (8405 рублей), Кинель — Ташкент — 1,45 млн сумов (10 156 рублей). Составы сопровождают медики и правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Самарской и Оренбургской областях на российско-казахстанской границе скопилось большое число граждан Узбекистана — все они не могли пересечь границу из-за карантинных мер.

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