Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM За рубежом многие интересуются опытом России в борьбе с коронавирусом. Об этом на совещании в Екатеринбурге заявил 17 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, одним из поводов для интереса является низкая смертность среди заразившихся коронавирусом. Министр отметил, что в России имеются межрегиональные и междисциплинарные команды, которые помогают весьма эффективно выстроить систему помощи. По его словам, именно это вместе со стандартизацией медпомощи и позволяет достичь низкой смертности.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 июля в России среди пациентов с коронавирусом было зафиксировано 11 937 случаев смерти. Это 1,6% о общего количества летальных исходов.