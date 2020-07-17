Москва, 17 июля 2020, 10:39 — REGNUM Животных в России следует выводить из сферы развлечений, считает первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов. Об этом 17 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ. По словам Кирьянова, сегодня законодательная база позволяет защищать животных от жестокого обращения, но ситуация в регионах на сегодняшний день пока не сильно изменилась в этом направлении.
При этом он сказал, что Россия не только должна стремиться к циркам без животных, но и отходить от формата зоопарков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирьянов выступил с предложением создать в России министерство пропаганды. Инициатива была резко раскритикована российским экспертным сообществом.