Москва, , 10:39 — REGNUM Животных в России следует выводить из сферы развлечений, считает первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов. Об этом 17 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ. По словам Кирьянова, сегодня законодательная база позволяет защищать животных от жестокого обращения, но ситуация в регионах на сегодняшний день пока не сильно изменилась в этом направлении.

«В Москве работают 13 муниципальных приютов для безнадзорных животных. С начала года из столичных приютов забрали более 1370 животных. Были созданы онлайн-каталоги, по которым людям предлагается познакомиться и выбрать питомца. Сначала эта история была принята странно, но теперь мы видим, что она работает», — заявил он.

При этом он сказал, что Россия не только должна стремиться к циркам без животных, но и отходить от формата зоопарков.

«Детям скорее жалко этих животных в клетках, а взрослые уж точно переживут, если тигры не будут прыгать в горящий обруч, а слоны не будут стоять на одной ноге. Это тяжёлый труд для животного, и чем он компенсируется, непонятно. Животных нужно выводить из сферы развлечений», — пояснил Кирьянов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирьянов выступил с предложением создать в России министерство пропаганды. Инициатива была резко раскритикована российским экспертным сообществом.