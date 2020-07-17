Великий Новгород, , 11:13 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает оперативный штаб.

Всего в регионе зафиксировали 3 тыс. 489 случаев заражения. Смертность за последние сутки нулевая. За время пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончался 61 житель региона.

Выздоровели после болезни 1 тыс. 840 человек, включая 60 за последние сутки.

Напомним, всего в стране выявлено 759 тыс. 203 случая заражения коронавирусом в 85 регионах.