Магас, , 10:35 — REGNUM Депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев для проведения следственных действий доставлен в Москву. В ближайшее время будет проведен его допрос в Следственном комитете РФ, пишет «Интерфакс».

Напомним, член парламента Ингушетии Белхороев был задержан 10 июля по уголовному делу, в котором он является главным фигурантом. Его обвиняют в хищении 19 млн рублей в бытность работы его руководителем управления Фонда социального страхования.

По данным следствия, экс-глава ФСС незаконно назначил себе, ряду своих знакомых и родственников выплаты якобы за наступление страхового случая при получении травмы на производстве.

Известно, что Якуб Белхороев приходится внуком известному в Ингушетии религиозному деятелю Батал-хаджи Белхороеву. О тейпе «баталхаджинцев» заговорили в 2019 году после убийства в Москве главы центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Высказывалась версия, что оно было совершено членами тейпа из-за кровной мести.

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