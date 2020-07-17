Тбилиси, , 10:36 — REGNUM Коронавирус дополнительно был выявлен у десяти вернувшихся из Афганистана грузинских военнослужащих. Информацию об этом 17 июля распространила пресс-служба министерства обороны Грузии.

Ранее сообщалось, что SARS-CoV-2 выявили у 28 грузинских военнослужащих, которые участвовали в операции НАТО в Афганистане «Решительная поддержка». Из-за этого весь батальон грузинских миротворцев заменили на несколько недель раньше, чем планировалось. После доставки в Грузию всех военных поместили в медучреждения или карантин.

«Восемь из 28 военнослужащих, доставленных 10 июля, выздоровели и уже покинули медучреждение. Состояние здоровья остальных военнослужащих удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Грузии за время пандемии выявили 1010 случаев заражения коронавирусом. 15 пациентов, болевших COVID-19, скончались.

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