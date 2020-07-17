Оренбург, , 10:33 — REGNUM В Оренбургской области в июле зафиксировано три случая отравления грибами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Факты отмечены в Новосергиевском и Асекеевском районах. Отравились четыре человека. Люди приготовили блюда из свежих грибов, среди которых оказались ядовитые.

В ведомстве основной причиной грибных отравлений назвали неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных грибов. Чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать основные правила профилактики, в частности, собирать только известные грибы, не откладывать их обработку, тщательно мыть.