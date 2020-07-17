Можайск, Московская область, , 10:31 — REGNUM Из-за обильных дождей, которые идут в Московской области несколько суток, планируется сброс воды в Можайском водохранилище. Об этом 17 июля сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Вы видите, что дожди в Подмосковье идут уже третьи сутки. Ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», — написал глава региона в Instagram.

Он попросил жителей Можайского городского округа, проживающих недалеко от рек и водоёмов, «быть наготове, держать при себе документы и необходимые вещи».

Воробьёв надеется, что до эвакуации дело не дойдёт. Власти будут информировать население о происходящем.