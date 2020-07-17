Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки зафиксировано сразу четыре летальных случая среди пациентов инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По официальным данным, за сутки также выявлено 45 носителей SARS-CoV-2. Таким образом в регионе заболели 5271 человек. Выздоровели за это время 4329 человек.

Список летальных исходов увеличился на четыре человека, с начала пандемии в регионе умерли 44 зараженных жителя Ленинградской области.

В целом регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

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