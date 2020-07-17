Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM В Петербурге выросла суточная смертность от COVID-19 — подтвердили 30 новых случаев, тогда как накануне власти рапортовали о 22 летальных исходах. Об этом 17 июля сообщает оперативный штаб.

Таким образом всего в городе, по официальным данным, от болезни скончались 1 тыс. 728 граждан. Напомним, петербургская смертность в июне превысила показатели 2019 года на 55%. Комитет по здравоохранению признавал, что с января по июнь скончалось почти на 4 тыс. человек больше, чем в прошлом году, и почти все случаи связаны с COVID-19.

В России за сутки подтвердили 186 летальных случаев, за весь период в стране от COVID-19 скончались 12 тыс. 123 человека.