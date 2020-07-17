Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Петербурге за последние сутки обнаружили 244 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает оперативный штаб.

Таким образом, в Северной столице за время пандемии зафиксировали 28 тыс. 906 случаев заражения. После роста с 29 июня по 9 июля суточный прирост постепенно замедляется.

Выздоровели от COVID-19 за время пандемии 22 тыс. 051 человек, из них 156 — за последние сутки.

Напомним, власти заявили о том, что полевой госпиталь для «коронавирусных» пациентов в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» закрывается, а коечный фонд переходит в резерв. Стационар будут модернизировать.

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В России за сутки нашли еще 6 тыс. 406 носителей вируса в 83 регионах страны, их общее число достигло 759 тыс. 203 человек.