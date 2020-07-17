Киев, , 10:29 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Украины было выявлено 809 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июля сообщил на брифинге глава украинского минздрава Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели (SARS-CoV-2 — ред.) 809 человек», — заявил он и уточнил, что в это число входит 65 детей и 132 медицинских работника.

Также он отметил, что в результате этого общее число выявленных заразившихся в стране на сегодняшний день достигло 57 264.

Кроме этого, глава минздрава страны сообщил, что за это же время на Украине от COVID-19 умерли 11 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 1456.

При этом он указал, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились 29 769 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Израиля подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на более чем 2,3 тысячи и превысило 46 тысяч.