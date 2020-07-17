Красногорск, , 10:20 — REGNUM Ещё 349 пациентов в Московской области вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 17 июля подмосковный оперативный штаб.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.

Всего в Московской области поправилось здоровье после лечения от коронавирусной инфекции у 42 721 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, от коронавирусной инфекции в Москве за сутки вылечились 682 пациента.

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