Красногорск, 17 июля 2020, 10:20 — REGNUM Ещё 349 пациентов в Московской области вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 17 июля подмосковный оперативный штаб.
«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.
Всего в Московской области поправилось здоровье после лечения от коронавирусной инфекции у 42 721 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, от коронавирусной инфекции в Москве за сутки вылечились 682 пациента.
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