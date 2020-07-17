Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на коронавирус протестировали 17 тыс. 019 человек. Об этом 17 июля сообщает оперативный штаб.

Это сопоставимо с показателями, о которых объявили днем ранее. Под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 893 человека, из них 321 — в обсерваторе, 1 тыс. 105 — на самоизоляции.

В справочную службу позвонили 399 человек по теме коронавируса, в экстренную службу по номеру 112 поступило 122 обращения. Из них 41 перенаправили в скорую помощь, еще восемь — в полицию.