Нур-Султан, , 10:19 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана утвердило предельные розничные цены на лекарства для всех аптек республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, ряд востребованных препаратов подорожал. Предельная стоимость «Азитромицина» выросла на 7,2%, до 1305 тенге ($3,16) за упаковку, «Абитракса» — на 36%, до 2771 тенге ($6,7), «Ксарелто» — на 10,7%, до 16 351 тенге ($39,5).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля заместитель министра здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова заявила, что для казахстанских больниц закуплены лекарственные препараты на сумму 3 млрд тенге ($7,26 млн).

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