Ессентуки, Ставропольский край, , 10:21 — REGNUM Жительница Ставрополья осуждена за попытку избавиться от своей дочери. Она признана виновной по статье о покушении на убийство новорожденного ребенка, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Установлено, что в сентябре 2019 года жительница Ессентуков родила в одном из магазинов города живую девочку. Затем она положила ребенка в пакет и оставила за торговыми павильонами рынка. Младенца обнаружила продавец магазина, которая вызвала скорую помощь. В настоящее время девочка жива и здорова.

Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года следователи чествовали жительницу Ессентуков, которая спасла от смерти девочку, брошенную осужденной. Офицеры в торжественной обстановке вручили ей благодарственное письмо и цветы.

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