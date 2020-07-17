Челябинск, , 10:18 — REGNUM В Челябинской области за 16 июля стало известно о смерти трёх женщин и одного мужчины с коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает оперштаб.

От COVID-19 — умерших нет. У 69-летней пациентки был диффузный кардиосклероз, у 60-летней — цирроз печени и печёночно-клеточная недостаточность, у 83-летней — атеросклеротический кардиосклероз и хроническая сердечная недостаточность, а у 78-летнего мужчины — хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Всего с начала пандемии в регионе 87 граждан скончались от COVID-19. А 116 умерли от других причин.